"Насправді не очікував якоїсь запеклої боротьби, але в перші 15 хвилин була дуже якісна, класна гра Вереса. Верес не виглядав як команда взагалі, яка щось втратила в порівнянні з попереднім сезоном, хоча пішло дуже багато футболістів. Мені сподобався Стамуліс, правий захисник з Греції.

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Та в принципі команда створювала моменти. І Ндукве був дуже корисний і на вістрі, і як організатор атак. А потім гол Динамо. Гол Динамо, який не витікав з логіки гри, хоча гол класний, і гол, який зайвий раз підтверджує, що Ярмоленко може виїжджати на шезлонгу на поле, і просто ось цими наскрізними передачами тільки завдяки своєму IQ створювати моменти для своєї команди.

Проблема була в тому, що після цього гра по факту закінчилася, бо Динамо вже не треба було лізти вперед, бо мінімізувало всі можливі ситуації, де Михавко та Попов, а потім Біловар, можуть помилятися на просторі і все. А Верес виявився неспроможним тримати темп перших 15-ти хвилин", – поділився Співаковський у програмі ТаТоТаке.

Нагадаємо, Динамо в першому турі УПЛ 2025/26 мінімально обіграло Верес (1:0) завдяки голу Миколи Шапаренка.

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