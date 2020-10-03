Півзахисником "блаугранас" активно цікавляться Вест Хем і Торіно, повідомляє Mundo Deportivo.

Барселона визначилася з планами щодо проблемних чемпіонів світу – одного сватають в Манчестер Юнайтед

Барселона все літо намагалася продати Рафінью, але претендентів відлякує ціна – 16 млн євро. Куман не розраховує на 27-річного хавбека, у якого залишився один сезон за чинним контрактом. Імовірно, бразилець погодиться переїхати в Англію, де вже виступає його рідний брат Тьягу (Ліверпуль).

Додамо, що минулий сезон Рафінья провів за Сельту на правах оренди – 33 матчі, 4 голи та 2 асисти у всіх турнірах. Алькантара може завдати клопоту Андрію Ярмоленку, оскільки потенційний новачок Вест Хема грає не лише в центрі півзахисту, а й на правому фланзі.

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