Динамо оприлюднило заявку на новий сезон УПЛ – не обійшлось без цікавинок.

На офіційному сайті УПЛ з'явилась заявка Динамо на сезон 2023/24. Так, Ярмоленко наразі не потрапив до списку.

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Втім, зірковий новачок "біло-синіх" може бути заявлений пізніше – 27 липня кияни можуть доповнити заявку. Цікаво, що для Ярмоленка вже звільнили 7-й номер – під ним виступав Владислав Кабаєв, якого внесли до списку під 22-м номером.

Нагадаємо, капітан збірної України перейшов у київський клуб цього літа у статусі вільного агента і підписав контракт на 2 роки. Після завершення кар'єри гравця він отримає в Динамо посаду спортивного директора.

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