"Розкажу все від початку, як ця думка прийшла до мене. Перед чемпіонатом Європи мене переслідували травми, тож я сказав сам собі, що віддам усі гроші... Просив у бога, ходив до церкви, що віддам усі зароблені на Євро гроші на благодійність. Сказав про це публічно журналістам. Напевно, дехто скаже, що такі речі треба робити тихо, щоб про це ніхто не знав. Інші кажуть, що це потрібно робити публічно, щоб подавати приклад іншим спортсменам та людям, щоб займатися благодійністю. Тому я публічно передав документи на обладнання, яке вже закуплено та буде встановлено у лікарні.

Ярмоленко відправив на благодійність бонуси за Євро-2020 – красивий жест

Хотів показати всім людям, бо я читаю в інтернеті, і багато наших уболівальників пишуть, що футболісти заробляють багато грошей, нікому не допомагають, думають тільки про себе – як їздити на дорогих авто чи ходити в ресторани. Можу запевнити, що майже всі футболісти збірної допомагають, але хтось робить це тихо, хтось привселюдно. Я хотів показати, що всі ми люди і повинні один одному допомагати. Хочу, щоб це було прикладом і ми всі були трішки добрішими та допомагали один одному", – сказав Ярмоленко для сайту УАФ.

Нагадаємо, на Євро-2020 збірна Україна добралась до чвертьфіналу, де вилетіла від англійців.

Петраков здивував заявкою збірної України на матч життя – велика різниця з Шевченком, 2 ключові ходи