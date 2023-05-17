Як повідомлялось раніше, Євген Селезньов 6 червня проведе свій прощальний поєдинок в Ужгороді на місцевому стадіоні Авангард. Зустріч відбудеться під соусом протистояння Шахтаря і Дніпра – двох рідних команд 37-річного футболіста. Весь список учасників наразі невідомий, однак з десяток імен вже розкрито.

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За інформацією видання Будинок 42, запрошення на матч отримали: спортивний директор Шахтаря Даріо Срна, захисник "гірників" Ярослав Ракицький, спортивний директор Металіста Василь Кобін, наставник Вереса Юрій Вірт, півзахисник Аль-Айна Андрій Ярмоленко, екс-тренер збірної України Мирон Маркевич, керманич Олександрії та молодіжки Руслан Ротань, виконавчий директор СК Дніпро-1 Андрій Русол, голкіпер Динамо Георгій Бущан та екс-кіпер Металіста Олександр Горяїнов.

Серед нефутбольних гостей вболівальники побачать ведучого Андрія Бєднякова та актора "Квартал 95" Євгена Кошового.

Головними ж героями матчу стануть українські військові: головний сержант 47 Бригади "Магура" Валерій Маркус, командир інтернаціонального батальйону "Титан" Ігор Номан "Янкі" та азовець Давид Касаткін "Хімік".

Вхід на трибуни буде вільним, однак організатори закликають вболівальників донатити на спеціальний рахунок. Всі кошти підуть на підтримку ЗСУ. Поєдинок у прямому ефірі транслюватимуть телеканал "2+2" та YouTube-канал FootballHub.

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