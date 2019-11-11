Ярмоленко, Маліновський, Сидорчук та інші – УАФ обирає найкращий гол у 2019 році

Українська асоціація футболу розпочала голосування за найкрасивіший гол 2019 року.

Відео з голами претендентів було опубліковане на офіційній сторінці УАФ у Facebook.

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Розкішні постріли зі стандартів, удари в падінні через себе, геніальні комбінації – українським вболівальникам доведеться зробити непростий вибір. Голосування триватиме до 25 листопада, а переможець буде названий 2 грудня на церемонії нагородження "Футбольні зірки України-2019".