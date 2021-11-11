"Усі говорять тільки про Боснію. Десь і гравці, напевно, думають, і знають, наскільки важлива ця гра. Але я вже багато разів казав, що коли ти одягаєш футболку національної команди – немає товариських матчів.

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Прийдуть уболівальники. Не можу сказати, що весь стадіон, тому що є обмеження. Але я впевнений, що прийде багато вболівальників. Багато фанів будуть дивитися на нас по телевізору. Тому ти завжди виходиш на поле та віддаєш усі сили за головну команду країни.



Товариських ігор немає. Усі розуміють, що через цю гру ми маємо підготуватися до Боснії, тому викладатимемося на всі 100. Звичайно, кожен футболіст хоче грати та доводити тренеру, що він гравець основного складу", – сказав Ярмола для Youtube-канала УАФ.

Нагадаємо, сьогодні, 11 листопада, українці проведуть спаринг з Болгарією, а через 5 дні зустрінуться з боснійцями в рамках ключового матчу відбору до ЧС-2022.

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