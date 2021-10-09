Ярмоленко: Казав, що з правої заб'ю десь тоді, коли буде близько 40 років – можливо, ще й головою заб'ю
Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко підсумував перемогу над фінами (2:1) у матчі відбору на ЧС-2022.
"Нарешті ці нічиї завершилися, ми перемогли. Хочу привітати наших вболівальників, тренерський штаб, гравців. Була важка гра, але ми здобули важливі три очки.
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У фінів хороша команда, недарма вони на Євро грали. Організована команда, яка знає, завдяки чому набирає очки. Було дуже важко, особливо в другому таймі, але добре, що є три очки.
Бачите, після французів я сказав, що з правої заб'ю десь тоді, коли буде близько сорока років. Забив трішки раніше. Буду працювати, можливо, ще й головою заб'ю. Мабуть, ніхто не чекав мого удару з правої, але добре, що вдалося забити. Для мене особисто більш важливо, що команда здобула три очки", – заявив Ярмоленко у коментарі каналу "Футбол".
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