– Зараз національна збірна проводить кожен збір у новому місці. Як тобі умови нинішнього збору?

– Нормальні. Цікавий стадіон у Празі. Узагалі умови добрі, тренувальне поле в хорошому стані. Щоправда, різко стало досить прохолодно, але ж це погода. Буває.

Сидорчук: Один з інвесторів Вестерло має бізнес в Україні

– Чи мав ти якусь розмову із Сергієм Ребровим щодо своєї готовності до матчу?

– Ні, особистої розмови не було. Я думаю, що це буде відбуватися в тренувальному процесі. Спілкування з Ребровим завжди є. І на побутовому рівні, і на професійному. Зараз він дивиться на кондиції гравців, і вже ближче до поєдинку, напевно, будуть якісь індивідуальні розмови.

– Попереду матчі з Північною Македонією та Мальтою. У них обов'язково необхідно брати шість очок?

– Обов'язково, звичайно. Але слід пам'ятати, як ми з ними грали на початку літа. Було дуже важко, адже я не можу назвати жодної збірної, яка зараз не може грати в сучасний футбол. Усі підтягнулися, і це вже не той відбірний цикл, який міг би бути шість-вісім років тому. Щороку стає все важче й важче. З'являється все більше інформації про футбол, тактика, тренувальний процес. І футболісти з маленьких країн навчаються за прикладом усієї Європи. Вони бачать, як слід прогресувати.

Що стосується безпосередньо Північної Македонії, то всі пам'ятають, як ми з ними в минулому матчі розпочали перший тайм. Було дуже важко. Те саме і з Мальтою. Якщо ти не забиваєш швидкий м'яч, не забиваєш у першому таймі, то з плином часу грати стає все важче. Але нам потрібні ці очки. Нам узагалі потрібні дев'ять очок, якщо ми хочемо говорити про вихід на чемпіонат Європи.

– Чи здивували вас македонці в тому першому таймі?

– Я думаю, що вони трохи здивували самі себе. У них були побоювання перед Україною. Але коли забили ті м'ячі, стало видно, що з кожною дією вони стають усе впевненішими. Вони не вийшли на поле такими впевненими, якими стали з плином часу в тій зустрічі.

– В нас є дві дуже серйозні втрати на ці два найближчих матчі – Віктор Циганков та Андрій Ярмоленко. Наскільки це велика втрата, і як її компенсувати?

– Це дуже серйозна втрата. Андрій – капітан команди, а Віктор останній рік грає на дуже високому рівні. Я не хочу їх з кимось порівнювати чи прогнозувати, хто може зіграти замість них. Просто скажу – це велика втрата, і все", – цитує Сидорчука офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, дуель між збірними України та Північної Македонії відбудеться 14 жовтня у Празі. Початок зустрічі о 16:00.

Маліновський повертається до джерел: незручний екс-партнер Шеви, майже рідна гавань і навіть сенсаційний камбек в УПЛ