Два головні ветерани нинішньої збірної України були вшановані перед поєдинком з Боснією і Герцеговиною в рамках відбору чемпіонату світу.

Голкіпер Андрій Пятов та півзахисник Андрій Ярмоленко отримали футболки з цифрою 100.

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Обидва гравці нещодавно досягли позначки у сотню матчів за збірну України. Поєдинок з Боснією став для вінгера Вест Хема 104-им, а для воротаря Шахтаря 101-им. Національний рекорд належить Анатолію Тимощуку – 144 гри.

Додамо, що серед інших чинних гравців найближчим до сотні є Євген Коноплянка, в активі якого 86 матчів за збірну.

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