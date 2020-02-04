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Ярмоленко і компанія ризикують втратити половину зарплати через жорсткі санкції керівництва Вест Хема

17:58 1504 Читать на русском
Ярмоленко і компанія ризикують втратити половину зарплати через жорсткі санкції керівництва Вест Хема
Андрій Ярмоленко / Сайт Вест Хема

Гравці Вест Хема отримали неабиякий стимул для покращення результатів у чемпіонаті Англії.

Зарплатня футболістів зменшиться удвічі, якщо лондонці вилетять з АПЛ, стверджує Daily Mail.

Ярмоленку знадобиться більше часу на відновлення після травми – українець повинен повернутися до лондонського дербі

Клуб прописав такі умови, щоб захистити себе від фінансової кризи у разі втрати місця в еліті. Подібний пункт є у більшості гравців Вест Хема,який востаннє вилітав з АПЛ у сезоні 2010/11. Наразі "молотки" також перебувають у зоні ризику – команда Девіда Мойєса посідає 18 сходинку після 25 турів, відстаючи від рятівного місця на один пункт. Керівництво Вест Хема побоюється, що влітку гравці почнуть масово покидати команду, якщо позиція у таблиці не покращиться.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко вже два місяці не може допомогти своїй команді через травму стегна.

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Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Англія Українці за кордоном
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