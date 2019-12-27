Ярмоленко гратиме у Вест Хемі до завершення кар'єри, – Попов

Екс-захисник Динамо Горан Попов спробував спрогнозувати майбутнє хавбека Вест Хема Андрія Ярмоленка.

"Ми бачилися з Андрієм, коли збірна України грала в Македонії. Говорив з Гармашем, Рибалкою, Ярмоленком. Порадив їм пограти в Прем'єр-лізі, щоб відчути атмосферу футболу.

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Там люди живуть футболом. На кожну гру повні стадіони – цього не побачиш в Україні. І Ярмоленко поїхав. Думаю, він залишиться у Вест Хемі до завершення кар'єри. Може, на рік-два ще повернеться в Динамо. Він сам вирішить.

Інші не їдуть, у них хороша зарплата, не знають мови. Якби вони могли розмовляти англійською, то було б дуже легко – і грати в футбол, і спілкуватися з тренерами і партнерами по команді. Головний фактор – це мова", – цитує Попова tribuna.

В поточному сезоні АПЛ Ярмоленко провів 15 матчів, в яких відзначився трьома голами та асистом.

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