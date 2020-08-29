Вест Хем приймав Брентфорд в рамках підготовки до нового сезону АПЛ.

Товариський матч

Вест Хем – Брентфорд – 2:1

Голи: Ярмоленко, 6, Соучек, 61 – Форс, 32

Ярмоленко забив перший м'яч сезону за Вест Хем

Вест Хем одразу дав зрозуміти супернику, хто господар матчу, а допоміг у цьому "молотобійцям" Андрій Ярмоленко. Хавбек збірної України влучно реалізував вихід один на один. Проте ще до перерви гості зрівняли рахунок.

У другому таймі клас лондонців дався взнаки, вже без участі Ярмоли гравці ВХ організували переможний гол у поєдинку.

Нагадаємо, новий сезон АПЛ розпочнеться вже 12 вересня. За підсумками минулорічного розіграшу Вест Хем фінішував на 16-й сходинці.

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