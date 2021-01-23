"Дуже приємно, що футболісти, які потрапили в стартовий склад, скористалися своїми шансами. Ярмоленко – один з варіантів у центрі атаки. Приємно було бачити, як він там грає. У плані гри один в один він прекрасний форвард.

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Ярмоленко довів, що за необхідності може закрити цю позицію. Ми пам'ятали, що він раніше грав центрфорварда у збірній України. Ми знаємо, наскільки Андрій талановитий", – цитує Ірвіна BBC.

Зазначимо, що Ярмоленко голом долучився до розгрому Донкастера у матчі 1/16 Кубка Англії. Загалом, українець у 17 матчах поточного сезону записав до свого активу 3 голи та 4 асисти.

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