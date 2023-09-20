Ярмоленко дотепно завершив призначення нового капітана Динамо: "У країні війна, тому виборів нема"
Захисник Динамо Костянтин Вівчаренко поділився деякими подробицями вибору нового капітана після відходу Сергія Сидорчука.
– Твій коментар щодо відходу з Динамо Сидорчука?
– З Ворсклою була лише перша гра без Сидорчука. Сергій – легенда Динамо, наш капітан. На мій погляд – це втрата. Але наскільки вона вагома для нас, покажуть подальші наші ігри.
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– Яка роль Сидорчука була поза полем?
– Як капітан, він міг як "напхати", так і підтримати тебе.
– Тобі діставалось від нього?
– Та всім діставалось, хто погано грав.
– Ви обирали нового капітана чи його призначив Луческу?
– Не знаю. Я вже два тижні не тренуюсь з командою. Чув, що Ярмоленко сказав: "У країні війна, тому виборів нема". На гру з Ворсклою з капітанською пов’язкою команду вивів на поле Буяльський, значить, тепер він наш капітан, – підсумував Вівчаренко в інтерв'ю Спорт-Експрес.
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