Ярмоленко дізнався суперника у чвертьфіналі Кубка англійської ліги
14:42 - Читать на русском
Стали відомі усі чвертьфінальні пари Кубка англійської ліги сезону 2021/22.
Сьогодні, 30 жовтня, відбулось жеребкування. Зокрема, Андрій Ярмоленко і його Вест Хем отримав суперника.
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Пари 1/4 фіналу Кубка англійської ліги:
Тоттенхем – Вест Хем
Арсенал – Сандерленд
Брентфорд – Челсі
Ліверпуль – Лестер
Зауважимо, усі поєдинки відбудуться передостаннього тижня 2021 року.
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