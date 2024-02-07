"Ми постійно з ним на зв’язку, кожні три-чотири дні зідзвонюємося. Коли в нього гра, обговорюємо її, коли у нас навіть на зборах, то він дивиться, стежить. Звичайно, переживає за гру, за результат. Ми обговорюємо футбольні теми.

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Це для нас, для футбольного клубу була велика втрата. Коли йде людина, яка віддала 10 років клубу, капітан команди... Звичайно, потрібен час, щоб його замінити. Це було неочікувано, але це життя, таке трапляється. Ніхто не знає, де буде через півроку чи навіть місяць. Кожен обирає для себе, де краще", – розповів Ярмоленко у ефірі на YouTube-каналі ВДИНАМО.

Нагадаємо, наприкінці літнього вікна Сидорчук несподівано перебрався у Вестерло, з яким зараз бореться за виживання в чемпіонаті Бельгії.

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