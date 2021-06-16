– Андрію Вікторовичу, які думки перед завтрашнім матчем?

– Звісно, хочеться нашої перемоги. Зустріч із Нідерландами справила позитивне враження і ще раз довела – ми можемо грати на рівних з лідерами європейського футболу. Проблема в тому, що Україна добре протистоїть таким командам, як Іспанія, Португалія, Нідерланди. А от там, де ми зобов'язані набирати три очки, зазнаємо невдачі, як це було у відборі на чемпіонат світу. Зараз ситуація вкрай серйозна, бо залишилися два матчі, у яких ми повинні взяти, як мінімум, 4 очки – щоб вийти із групи.

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– Недільна поразка вас не засмутила?

– Матч із Нідерландами, хоч і завершився поразкою, залишив надію, що команда Шевченка може грати і забивати. Той же Ярмоленко потішив націленістю на ворота, був справжнім лідером. Хочеться, щоб додали наші легіонери середини поля. Скажімо відверто: наразі у клубах в них вдається значно краще, ніж у збірній.

– Які позиції збірної України потребують змін, зважаючи на поєдинок першого туру?

– Ключовий момент – відсутність Зубкова. Ну і Марлоса, вочевидь, вже не поставлять. Не знаємо, в якій формі перебуватиме Циганков. Дуже креативний, індивідуально сильний виконавець – самотужки може вирішити завдання, забити гол, віддати асист. Особисто для мене було б ідеально, якби він зіграв. Тут питання в тому, як розташувати його та Ярмоленка – обидва правофлангові.

Ліворуч, якщо не Циганков, можна спробувати Соболя, який сподобався у спарингу проти Кіпру. Ще Зінченка можуть прибрати наліво, тоді у центрі вийде Шапаренко. Зараз прочитати думки тренерського штабу Шевченка ми не можемо. Скажу лише, що для мене є дві фігури, які легко увіллються у склад – Циганков та Шапаренко.

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