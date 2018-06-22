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Ярмоленко: Буду дивитись ЧС-2018, але мені там немає за кого вболівати

15 червня 06:30 723 Читать на русском
Ярмоленко: Буду дивитись ЧС-2018, але мені там немає за кого вболівати
Андрій Ярмоленко / Фото ФФУ

Півзахисник дортмундської Борусії та збірної України Андрій Ярмоленко поділився своїми думками про ЧС-2018.

"Так я там ні за кого не буду вболівати. Дивитися, звичайно, збираюся. Буду чекати красивий футбол.

Така футбольна подія буває раз на чотири роки, і нас там, на жаль, немає", – цитує Ярмоленка видання Команда 1.

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Нагадаємо, в Росії розпочався чемпіонат світу-2018, який триватиме з 14 червня до 15 липня. Вже зіграно один матч, в якому господарі турніру перемогли збірну Саудівської Аравії з розгромним рахунком 5:0.

Теги
ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
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