Ярмоленко: Буду дивитись ЧС-2018, але мені там немає за кого вболівати

Півзахисник дортмундської Борусії та збірної України Андрій Ярмоленко поділився своїми думками про ЧС-2018.

"Так я там ні за кого не буду вболівати. Дивитися, звичайно, збираюся. Буду чекати красивий футбол.

Така футбольна подія буває раз на чотири роки, і нас там, на жаль, немає", – цитує Ярмоленка видання Команда 1.

"Рамадан чи просто роздовбайство?" Росія – Саудівська Аравія: реакція українських соцмереж

Нагадаємо, в Росії розпочався чемпіонат світу-2018, який триватиме з 14 червня до 15 липня. Вже зіграно один матч, в якому господарі турніру перемогли збірну Саудівської Аравії з розгромним рахунком 5:0.