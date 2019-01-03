"Ярмоленко – вундеркінд", – Насрі відзначив талант українця

Новачок Вест Хема Самір Насрі поділився думкою про своїх нових партнерів по команді.

"Мене переповнюють амбіції. Феліпе Андерсон був новим вундеркіндом, коли його придбав Лаціо. Джека Вілшера я знаю з тих часів, коли вперше з'явився в Арсеналі, він також мав великий талант.

"Це один з найбільших клубів Лондона", – Насрі пояснив, чому перейшов в Вест Хем

Це ж можна сказати про Ярмоленко і Чічаріто. У клубі багато талантів, це потрібний компонент, щоб показувати високі результати", – цитує Саміра Насрі офіційний сайт Вест Хема.

Віда може приєднатися до Ярмоленка у Вест Хемі вже у січні

Нагадаємо, Самір Насрі нещодавно підписав контракт з командою Андрія Ярмоленка. Угода розрахована до кінця сезону з можливістю продовження.