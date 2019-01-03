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"Ярмоленко – вундеркінд", – Насрі відзначив талант українця

17:11 599 Читать на русском
"Ярмоленко – вундеркінд", – Насрі відзначив талант українця
Андрій Ярмоленко / Вест Хем

Новачок Вест Хема Самір Насрі поділився думкою про своїх нових партнерів по команді.

"Мене переповнюють амбіції. Феліпе Андерсон був новим вундеркіндом, коли його придбав Лаціо. Джека Вілшера я знаю з тих часів, коли вперше з'явився в Арсеналі, він також мав великий талант.

"Це один з найбільших клубів Лондона", – Насрі пояснив, чому перейшов в Вест Хем

Це ж можна сказати про Ярмоленко і Чічаріто. У клубі багато талантів, це потрібний компонент, щоб показувати високі результати", – цитує Саміра Насрі офіційний сайт Вест Хема.

Віда може приєднатися до Ярмоленка у Вест Хемі вже у січні

Нагадаємо, Самір Насрі нещодавно підписав контракт з командою Андрія Ярмоленка. Угода розрахована до кінця сезону з можливістю продовження.

Теги
Англія Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Самір Насрі Самір Насрі Вест Хем Вест Хем
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