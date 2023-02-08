Аль-Айн, який тренує Сергій Ребров, без особливих проблем розгромив Аль-Дафру із рахунком 4:1. Ярмоленко вийшов у стартовому складі, забив та ще й заробив пенальті.

Аль-Айн Реброва розгромив аутсайдера – Ярмоленко відзначився та заробив пенальті, партнер забив шедевр

За результативні дії у поєдинку досвідчений українець отримав визнання. Аналітичний портал AiScore включив Андрія в символічну збірну, нагородивши його 9 балами. Вищі оцінки лише у двох гравців.

Загалом Ярмоленко провів 15 поєдинків у чемпіонаті ОАЕ, в яких відзначився вісьмома голами й чотирма результативними передачами. Аль-Айн йде п'ятим у турнірній таблиці.

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