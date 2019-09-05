Ярмоленко – про стан справ у Динамо: Повинно бути менше розмов на камеру

Півзахисник Вест Хема прокоментував ситуацію у своїй колишній команді.

"Вважаю, я не маю права висловлювати свою позицію. Це буде некрасиво по відношенню до хлопців. Коли я був у команді – теж було по-різному: і чемпіонат вигравали, і на четвертому місці закінчували. Я розумію, в якому стані зараз перебувають хлопці. У мене залишилася група в WhatsApp з уболівальниками Динамо. Я завжди прошу їх підтримувати команду. Зараз це – найважливіше. Вважаю, повинно бути менше розмов на камеру після матчів. Якщо у вболівальників є претензії – вони можуть приїхати на базу і поспілкуватися з гравцями.

Гравці Динамо висловили претензії Михайличенку після матчу із Зорею, – Циганик

Чи можу щось порадити Циганкову щодо переходу у закордонний клуб? Я не люблю давати комусь поради. У кожної людини своє життя, свої погляди і свої думки. Я не знаю, як вони домовилися з президентом. Особисто мені скаржитися нема на що. Я все життя мріяв грати у Динамо, і я задоволений, що залишив якийсь слід у цьому великому клубі", – розповів Ярмоленко у інтерв’ю сайту Sport.ua.

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