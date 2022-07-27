"Я провів із командою близько п'яти днів. Режим дворазових тренувань зараз усім дається нелегко, і ми це усвідомлюємо.

"Я не вмовляв його переходити": Ребров аргументував, чому Ярмоленку буде цікаво грати в ОАЕ

Знаємо, що від нас вимагається на зборах, і що перший матч завжди важкий для всіх після перерви, але всі викладаються на повну", – сказав Ярмоленко у коментарі прес-службі Аль-Айна.

Нагадаємо, капітан збірної України вирішив перебратися в ОАЕ після того, як його контракт з Вест Хемом завершився. Ярмоленко вже навіть встиг дебютувати за Аль-Айн у товариському матчі. Поки без результативних дій.

Росія напала на Україну: несподіваний трансфер Шахтаря та доленосний матч Динамо в ЛЧ (LIVE)