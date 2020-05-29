Ярмоленко – про підготовку до рестарту АПЛ: Востаннє я стільки бігав у 20 років, коли тренером Динамо був Газзаєв

Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко оцінив свій фізичний стан за кілька тижнів до відновлення матчів.

"Про рестарт чемпіонату дізнався з преси. Тільки сьогодні Вест Хем провів перше тренування в повному складі. Поки ніхто з керівників клубу не говорив про відновлення сезону. Чекаємо офіційної інформації. Сьогодні четвертий раз здав тест на коронавірус. Зараз такий час і потрібно терпіти. Звичайно, не найприємніша процедура, але всі з розумінням ставляться до цього.

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Рестарт АПЛ 17 червня? Мені дуже хочеться якнайшвидше повернутися на поле. Я як футболіст і спортсмен дуже скучив за цими емоціямя. Сподіваюся, що все буде добре і ми знову будемо радувати всіх уболівальників футболу. У Вест Хемі всі впевнені в тому, що ми зіграємо першу гру через три тижні.

На карантині ми виконали величезний обсяг роботи. Фізично почуваюся дуже добре. Скажу вам так: востаннє я стільки бігав у 20 років, коли тренером Динамо був Валерій Газзаєв. Я відчуваю себе не тільки футболістом, а й легкоатлетом", – зізнався Ярмоленко в коментарі програмі Залишайся з Футболом.

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