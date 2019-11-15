Ярмоленко – про перемогу над Естонією: Ви бачили, куди я вдарив? М'яч за стадіоном опинився

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко прокоментував спаринг проти Естонії (1:0), а також поділився очікуваннями від зустрічі із Сербією в рамках кваліфікації до Євро-2020.

"Результат завжди важливий, тому що прийшов повний стадіон не в найкращу погоду. Хотілося в першу чергу потішити уболівальників результатом і якістю гри.

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Мої моменти у першому таймі? Ви бачили, куди я вдарив? М'яч за стадіоном опинився. Є два дні, щоб підкорегувати.

Матч із Сербією? Виконали завдання, але будемо намагатися виконувати план на гру, який дасть тренерський штаб. Неодноразово говорив, що коли одягаєш футболку збірної, не може бути товариських матчів. Думаю, в цьому всі переконалися у поєдинку з Естонією.

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Я був капітаном у спарингу? Доводиться, вік бере своє, вже 30 років стукнуло. Але у нас капітани Пятов і Безус", – цитує Ярмоленка Tribuna.com.

Нагадаємо, збірна України 17 листопада зустрінеться із Сербією в рамках кваліфікації на Євро-2020.

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