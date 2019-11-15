toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
УКРАЇНА - ЕСТОНІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020 УКРАЇНА U-21 - ДАНІЯ U-21

Ярмоленко – про перемогу над Естонією: Ви бачили, куди я вдарив? М'яч за стадіоном опинився

12:58 3082 Читать на русском
Ярмоленко – про перемогу над Естонією: Ви бачили, куди я вдарив? М'яч за стадіоном опинився
Андрій Ярмоленко / Фото УАФ

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко прокоментував спаринг проти Естонії (1:0), а також поділився очікуваннями від зустрічі із Сербією в рамках кваліфікації до Євро-2020.

Товариські матчі
Україна
1
1 : 0
0
Естонія
19:00 14:11:2019
завершено
90+2’ Роман Безус
 
90+2’ Роман Безус

"Результат завжди важливий, тому що прийшов повний стадіон не в найкращу погоду. Хотілося в першу чергу потішити уболівальників результатом і якістю гри.

Рятівний штрафний від Безуса у відеоогляді матчу Україна – Естонія – 1:0

Мої моменти у першому таймі? Ви бачили, куди я вдарив? М'яч за стадіоном опинився. Є два дні, щоб підкорегувати.

Матч із Сербією? Виконали завдання, але будемо намагатися виконувати план на гру, який дасть тренерський штаб. Неодноразово говорив, що коли одягаєш футболку збірної, не може бути товариських матчів. Думаю, в цьому всі переконалися у поєдинку з Естонією.

Коноплянка зізнався, як у збірній України жартують над Шевченком

Я був капітаном у спарингу? Доводиться, вік бере своє, вже 30 років стукнуло. Але у нас капітани Пятов і Безус", – цитує Ярмоленка Tribuna.com.

Нагадаємо, збірна України 17 листопада зустрінеться із Сербією в рамках кваліфікації на Євро-2020.

Україна – Естонія: 3-й капітан добуває перемогу з львівськими нотками – команда Шевченка розчаровує, але фарт не покидає

blog_ava
Дев'ятий хет-трик Роналду за збірну у відеоогляді матчу Португалія – Литва – 6:0
00:55
3171
Теги
Сербія Сербія Україна Україна Збірна України Україна - Естонія Роман Безус Роман Безус Андрій Пятов Андрій Пятов Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
17
хв
Україна U-21
18:30
Данія U-21
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук