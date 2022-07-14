Андрій Ярмоленко зізнався, що Сергій Ребров серйозно вплинув на його рішення підписати контракт з Аль-Айном.

"Хотів перейти до цієї команди. Я багато читав про цей клуб та щасливий приєднатися до нього. Хочу вивчити новий для себе футбол, нову країну та релігію. Познайомитись з новими людьми, з новими партнерами. Вважаю, що завжди потрібно вивчати щось нове.

Ярмоленко вперше прокоментував свій трансфер до команди Реброва

Звичайно, я запитував у тренера Сергія Реброва про Аль-Айн. Він сказав: "Андрію, тут все на топ-рівні, тобі сподобається". І я сказав, що хочу перейти до цієї команди, щоб грати тут. Дуже радий, що знову працюватиму з Ребровим, адже добре знаю цього тренера.

Клубний стадіон виглядає неймовірно. Сподіваюся, ми виграємо багато титулів", – розповів Ярмоленко під час презентації.

Нагадаємо, 32-річний вінгер збірної України вів перемовини з Динамо, але в підсумку опинився в ОАЕ, підписавши контракт з Аль-Айном на один сезон.