Ярмоленко – про перехід Коноплянки в Шахтар: Не вважаю, що це крок назад

Півзахисник Вест Хема і збірної України Андрій Ярмоленко прокоментував зміну клубу Євгеном Коноплянкою.

"Чи обговорював я з Коноплянкою його трансфер в Шахтар? Не особливо. Просто привітав його з переходом в хорошу команду. Це його кар’єра і йому самому вирішувати, де виступати.

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Чи вважаю цей перехід для нього кроком назад? Не розумію, про який крок назад може йти мова. Шахтар – чудова команда, що регулярно виступає в Лізі чемпіонів і показує якісний футбол. Я не вважаю, що це крок назад", – цитує Ярмоленка Sport.ua.

Нагадаємо, 2-го вересня 2019 року Коноплянка повернувся в УПЛ, де починав свою кар'єру ще за Дніпро. Цього літа Євген не зміг домовитись про трансфер у Бешикташ. Коно також сватали у Рому та Сампдорію.