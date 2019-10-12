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Ярмоленко – про матч з Литвою: Україна досягла того, чого хотіла

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Ярмоленко – про матч з Литвою: Україна досягла того, чого хотіла
Андрій Ярмоленко (ліворуч) / фото: УАФ

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко в ефірі каналу "Футбол 1" прокоментував перемогу над Литвою у матчі відбору на Євро-2020.

29’ Руслан Маліновський
58’ Руслан Маліновський
 
29’ Руслан Маліновський
58’ Руслан Маліновський

"Було важко зламати оборону Литви. Суперник добре оборонявся, а у нас не було багато моментів. Добре, що вдалося забити в першому таймі. Спав тягар відповідальності.

Україна – Литва – 2:0 – відео голів

Потім грали по рахунку. Литовці перекривали практично всі зони. У першому матчі з ними було легше, ніж сьогодні. Ми знаємо, за рахунок чого грати, намагаємося виконувати тренерську установку.

Розуміли, що у нас будуть моменти. Головне їх реалізовувати. Ми досягли того, чого хотіли. Тепер потрібно відпочити і готуватися до Португалії", – сказав Ярмоленко.

Україна перемогла Литву ефектним дублем Маліновського – ми майже на чемпіонаті Європи

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Теги
Україна Україна Збірна України Євро-2020 Україна - Литва Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
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