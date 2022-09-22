"Як я й говорив на передматчевій прес-конференції, ми грали проти сильного суперника. Знаємо його сильні якості, але нам багато що не вдалося. Так одразу важко казати, що саме не вийшло в плані тактики. Я думаю, що ми розберемо цю гру та зробимо висновки.

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Вітаю збірну Шотландії із заслуженою перемогою, тому що вони створили дуже багато моментів. Проте в нашій групі ще нічого не завершено, треба зберігати настрій на боротьбу. Попереду дві гри, усе залишається в наших руках. Треба виходити й перемагати у двох матчах, а тоді будемо дивитися, що і як.

Я думаю, що у тренерського штабу не повинно бути й не буде жодних питань до хлопців щодо самовіддачі. Усі віддавалися, але це футбол, таке трапляється. Треба підняти голову, рухатися, не здаватися, усе буде добре.

Було видно, що шотландці змінили тактику, грали по-іншому, не давали нам спокійно розігрувати м’яч, як це було в попередній грі три місяці тому. Десь вони знайшли протидію нашим сильним якостям, на яких ми любимо працювати, роботі з м’ячем. У другому таймі ми підлаштовувалися під їхні дії, пішла емоційна гра. А це їхня стихія – без контролю м'яча, атака на атаку. Хоча в нас не було багато атак, ми губили м'яч на своїй половині поля, що й було потрібно супернику. Після наших помилок шотландці створювали свої небезпечні моменти.

Потрібно зробити висновки, подивитися, що ми робили не так. Щось треба поліпшити, аби краще виходити з оборони, коли нас пресингують, тому що й у грі з Ірландією команда суперника добре пресингувала. Потрібно посидіти, подумати, зробити висновки. Звісно, ми підтримуємо один одного. Так завжди було, і так завжди буде", – цитує Ярмоленка офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, збірна України розгромно програла шотландцям (0:3) і опустилась на другу сходинку турнірної таблиці групи В1, пропустивши вперед своїх кривдників.

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