"Я радий, що зміг взяти участь у чотирьох чемпіонатах Європи, кожен з яких був по-своєму особливим. Це означає, що я роблю все правильно, правильно готуюсь і продовжую виступати на високому рівні. Не зупиняємось і йдемо далі.

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Я вважаю, що дисципліна бʼє клас. Якщо ми зіграємо так, як нам потрібно, у захисті та атаці, то у нас є всі шанси на перемогу в матчі проти Бельгії. Немає потреби говорити про настрій чи інші моменти, адже всі розуміють важливість цієї гри для нас. Впевнений, що потрібно грати дисципліновано в захисті. Ми знаємо, наскільки сильна їхня атака.

Ми вже аналізували їх сьогодні і будемо продовжувати завтра. Готуємось, тренерський штаб вказує на те, як протистояти цій команді. Тож будемо готуватися і побачимо, який буде результат", – сказав Ярмоленко в інтервʼю для ВЗБІРНА.

До слова, матч Україна – Бельгія відбудеться сьогодні, початок гри о 19:00. Паралельно зустрінуться два інших учасники групи E – Словаччина та Румунія. Наразі саме "синьо-жовті" замикають квартет E через найгіршу різницю м'ячів.

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