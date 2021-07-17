"Молотки" вступили в перемовини з турецьким Фенербахче, стверджує Football Insider.

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Стамбульці отримали зелено світло від Вест Хема і працюють над особистою угодою з Ярмоленком. Керманич лондонців Девід Мойєс вважає, що українець не відповідає рівню команди, і хоче внаслідок його продажу розвантажити зарплатну відомість Юнайтед.

Поточне трансферне вікно – ще й остання можливість заробити на переході вінгер бодай щось. У нього залишився всього рік за контрактом із "молотками", а Вест Хем готовий відпустити українця всього за 2 млн фунтів. Якщо сума відступних буде саме такою, то лондонці зазнають солідних втрат. Трансфер Ярмоленка з Борусії Д коштував 18 млн.

Цього літа "молотки" вже оформили схожий трансфер. Втрати були ще грандіознішими. Хавбек Феліпе Андерсон повернувся до Лаціо за 3 млн євро, хоча в 2018-му Вест Хем віддав за нього 36 млн.

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