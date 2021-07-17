Ярмоленко – на вихід: Вест Хем відкрив перемовини і змирився з колосальними втратами
Лондонський Вест Хем вирішив попрощатися з українським вінгером Андрієм Ярмоленком. Переговорний процес вже розпочався.
"Молотки" вступили в перемовини з турецьким Фенербахче, стверджує Football Insider.
Аталанта ухвалила важливе рішення щодо майбутнього Коваленка, – ЗМІ
Стамбульці отримали зелено світло від Вест Хема і працюють над особистою угодою з Ярмоленком. Керманич лондонців Девід Мойєс вважає, що українець не відповідає рівню команди, і хоче внаслідок його продажу розвантажити зарплатну відомість Юнайтед.
Поточне трансферне вікно – ще й остання можливість заробити на переході вінгер бодай щось. У нього залишився всього рік за контрактом із "молотками", а Вест Хем готовий відпустити українця всього за 2 млн фунтів. Якщо сума відступних буде саме такою, то лондонці зазнають солідних втрат. Трансфер Ярмоленка з Борусії Д коштував 18 млн.
Цього літа "молотки" вже оформили схожий трансфер. Втрати були ще грандіознішими. Хавбек Феліпе Андерсон повернувся до Лаціо за 3 млн євро, хоча в 2018-му Вест Хем віддав за нього 36 млн.
Перелітні "канарки", гніздо проблем під Лондоном і Бейсбольна ідея, час якої настав: коротко про новачків АПЛ 2021/22