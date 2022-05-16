Півзахисник Вест Хема Марк Нобл згадав Андрія Ярмоленка під час свого прощання з лондонським клубом.

"Упродовж останніх сезонів ми були успішними, але це не лише завдяки виступам на полі. У роздягальні також все було чудово, бо завжди знаходились лідери, не лише я. Зараз потрібно буде шукати нових.

Ярмоленко підтвердив своє прощання з Вест Хемом

Вже відомо, що клуб точно покинуть 2-3 гравців. Хтось іде вільним агентом, хтось просто хоче змінити команду. Наприклад, Андрій Ярмоленко. Наскільки я знаю, він не підпише новий контракт і також піде. Ярмо – досвідчений професіонал. Тепер нашим тренерам і менеджерам потрібно знаходити інших для наступного сезону", – заявив Нобл на прес-конференції.

Нагадаємо, Вест Хем вже гарантував собі мінімум Лігу конференцій на наступний сезон, а в поточному дійшов до півфіналу ЛЄ.

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