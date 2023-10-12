"В мене ще й зараз перед очима поєдинок з македонцями в першому колі. До перерви наші хлопці грали дуже погано і добре, що обійшлося тільки двома пропущеними м'ячами. Після перерви події на футбольному полі кардинально змінилися, й підопічним Сергія Реброва вдалося відсвяткувати супервольову перемогу – 3:2.

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Не виключено, що недооцінили суперника. Мабуть, в перерві Ребров знайшов потрібні слова, достукався до хлопців, й ті вже налаштувалися належним чином. Ефективними виявилися й заміни. Хочу побажати нашій збірній, аби вона не наступила на ті ж граблі й розпочала поєдинок в Празі, так, як другий тайм з північномакедонцями в першому колі.

Переконаний, що наші хлопці чудово усвідомлюють, що лише звитяга залишає їм шанси поборотися за пряму путівку на Євро. Отож, з максимальною мотивацією проблем не повинно бути. Сподіваюся, українці не підведуть і впевнено візьмуть гору. Травми Ярмоленка та Циганкова? Їх є кому замінити, ось коли б випав хтось із стоперів (центрбеків – прим.) була б проблема", – цитує Вірта Sport.ua.

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