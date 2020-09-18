Англійський Вест Хем разом з Андрієм Ярмоленком продовжує боротьбу в Кубку англійської ліги.

У наступному етапі Кубка ліги Вест Хем зустрінеться з Халл Сіті, інформує офіційний Твіттер змагань.

Асист і скасований гол Ярмоленка у відеоогляді матчу Вест Хем – Чарльтон – 3:0

Матч відбудеться в рамках 1/16 фіналу. У разі перемоги команда Ярмоленка вийде на тріумфатора пари Флітвуд – Евертон. Центральним поєдинком цієї стадії буде матч за участю Лестера та Арсенала.

Нагадаємо, в 1/32 Кубка англійської ліги Вест Хем розгромно здолав Чарльтон (3:0), а Андрій Ярмоленко записав асист до свого активу.

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