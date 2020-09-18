Ярмоленко дізнався суперника у Кубку Ліги – Вест Хему випав непростий жереб
09:52 - Читать на русском
Англійський Вест Хем разом з Андрієм Ярмоленком продовжує боротьбу в Кубку англійської ліги.
У наступному етапі Кубка ліги Вест Хем зустрінеться з Халл Сіті, інформує офіційний Твіттер змагань.
Асист і скасований гол Ярмоленка у відеоогляді матчу Вест Хем – Чарльтон – 3:0
Матч відбудеться в рамках 1/16 фіналу. У разі перемоги команда Ярмоленка вийде на тріумфатора пари Флітвуд – Евертон. Центральним поєдинком цієї стадії буде матч за участю Лестера та Арсенала.
Нагадаємо, в 1/32 Кубка англійської ліги Вест Хем розгромно здолав Чарльтон (3:0), а Андрій Ярмоленко записав асист до свого активу.
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