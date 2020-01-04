Ярмаш назвав головну причину вдалих виступів збірної України у відборі до Євро-2020

Колишній захисник Зорі та збірної України Григорій Ярмаш поділився думкою щодо успішних виступів "синьо-жовтих".

"Думаю, в головній команді країни все йде добре. Наша збірна прогресує, виграла свою відбіркову групу. Вірю, що і на Євро-2020 підопічні Андрія Шевченка грою і результатами порадують своїх співвітчизників. Можу з упевненістю сказати, що атмосфера в національній команді дуже позитивна, а це чи не основна причина високих результатів.

Маркевич оцінив перспективи збірної України на Євро-2020

Хочеться сподіватися, що на Євро-2020 збірна України досягне не менш значущих результатів, як це було на чемпіонаті світу-2006. Але в той же час Олександр Шовковський правильно сказав, що поки не хотілося б заглядати так далеко, головне, щоб до початку турніру все хлопці підійшли здоровими", – поділився Ярмаш в коментарі Команда№1.

Нагадаємо, на груповому етапі Євро-2020 Україна зустрінеться з Нідерландами та Австрією. Ще один суперник "синьо-жовтих" стане відомий весною.

Як Тотті і сенсаційний чемпіон Європи долю України визначали: Футбол 24 побував на жеребкуванні Євро-2020