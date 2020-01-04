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Ярмаш назвав головну причину вдалих виступів збірної України у відборі до Євро-2020

18:26 428 Читать на русском
Ярмаш назвав головну причину вдалих виступів збірної України у відборі до Євро-2020
Григорій Ярмаш / фото: Д. Руденко

Колишній захисник Зорі та збірної України Григорій Ярмаш поділився думкою щодо успішних виступів "синьо-жовтих".

"Думаю, в головній команді країни все йде добре. Наша збірна прогресує, виграла свою відбіркову групу. Вірю, що і на Євро-2020 підопічні Андрія Шевченка грою і результатами порадують своїх співвітчизників. Можу з упевненістю сказати, що атмосфера в національній команді дуже позитивна, а це чи не основна причина високих результатів.

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Хочеться сподіватися, що на Євро-2020 збірна України досягне не менш значущих результатів, як це було на чемпіонаті світу-2006. Але в той же час Олександр Шовковський правильно сказав, що поки не хотілося б заглядати так далеко, головне, щоб до початку турніру все хлопці підійшли здоровими", – поділився Ярмаш в коментарі Команда№1.

Нагадаємо, на груповому етапі Євро-2020 Україна зустрінеться з Нідерландами та Австрією. Ще один суперник "синьо-жовтих" стане відомий весною.

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Євро-2020 Григорій Ярмаш Григорій Ярмаш Україна Україна Збірна України
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