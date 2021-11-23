У головному клубному турнірі Європи Ярі Літманен провів понад півсотні матчів і забив майже три десятки голів. Третину своїх результативних ударів нападник Аяксу оформив у сезоні 1995/1996, коли здобув титул найкращого бомбардира ЛЧ і встановив новий рекорд результативності.

Ярі народився у максимально футбольній сім'ї. Його батько Олаві був провідним футболістом Рейпаса – клубу, що представляв фінське місто Лахті. На початку 70-х Олаві Літманен навіть провів кілька матчів за національну збірну Фінляндії (у 1972-му він протистояв збірній СРСР у товариському матчі, який завершився з рахунком 1:1 – голом відзначився Олег Блохін). Лііса, дружина Олаві, також була футболісткою і виступала за жіночу команду Рейпаса.

Не дивно, що змалечку їхній син Ярі бачив себе виключно у спорті. У певний момент хлопцю довелося обирати – між культовим у сім'ї футболом та культовим у країні хокеєм. Ярі зробив вибір на користь гри з м'ячем.

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Вже у 16 років юнак дебютував у дорослому футболі у складі рідного для усіх Літманенів Рейпаса. У 1991-му Ярі перебрався у ГІК, одну з найкращих команд Фінляндії. Без часу на адаптацію Літманен-молодший одразу взявся забивати – п'ять голів у перших чотирьох турах. Загалом Літманен відзначився 16 влучними ударами і фінішував п'ятим у списку голеадорів ліги (п'ятим завершив сезон і його ГІК).

Літманен у складі ГІК / фото з архіву

У наступному році майбутня зірка фінського футболу змінила прописку – у складі МюПа, дебютанта елітного дивізіону, Літманен здобув перший трофей у кар'єрі – Кубок Фінляндії (разом із Самі Хююпія, майбутньою легендою Ліверпуля). Незабаром Ярі перебрався за кордон і підписав контракт з Аяксом. На нього чекала особлива ера в Амстердамі.

Кажуть, спершу наставник Аякса Луї ван Гал був абсолютно не задоволений новачком, проте невдовзі фінський форвард стане улюбленцем головного тренера. Першочергова роль Ярі в Амстердамі – підміна зіркового Денніса Бергкампа, який підписав контракт з Інтером. Зрештою, Літманен не одразу схопився за свій шанс.

По-справжньому фін засяяв у своєму другому сезоні в Нідерландах, коли забив 26 голів у 30 матчах Ередивізі (стільки ж вибив Бергкамп сезоном раніше). У подальшому Літманен утримував височенну планку і допоміг Аяксу стати найсильнішою командою Європи у 1995-му (а ще здобув статус першого фіна-переможця ЛЧ).

Літманен в Аяксі / фото Аякс

6 голів Ярі в 11 поєдинках дозволили амстердамцям пробитися до фіналу Ліги чемпіонів і перемогти Мілан 1:0 (Патрік Клюйверт, автор переможного взяття воріт, замінив якраз виснаженого Ярі). На груповому етапі Літті забив 4 м'ячі, а потім оформив дубль у півфінальній битві з Баварією. На додачу нападник Аякса фінішував третім у голосуванні за "Золотий м'яч".

Однак в індивідуальному плані наступний сезон 1995/1996 виявився ще кращим для фінського Короля. Симпатичний Аякс знову вийшов у фінал ЛЧ, однак зазнав невдачі.

У чемпіонаті Літманен грав та забивав менш вправно – 14 голів у 26 матчах. Що стосується Ліги чемпіонів, то тут Ярі забив 9 разів у 10 поєдинках і став найкращим бомбардиром турніру.

Після важкої перемоги над Реалом у першому турі (єдиний м'яч записав до активу Марк Овермарс), амстердамці поїхали в Будапешт. До 57-ї хвилини команди не могли забити аж поки рахунок не відкрив Літманен. До завершення поєдинку фін відзначився ще двічі, а гості тріумфували 5:1.

Наступного разу Літманен забив у двох заключних матчах групового етапу. У п'ятому турі Аякс переміг Реал (2:0) на "Сантьяго Бернабеу", а перший м'яч записав до активу якраз фінський нападник після прихованого пасу Фініді Джорджа. Через два тижні знову постраждав "улюблений" Ференцварош – 4:0 з дублем Літманена.

Свій гольовий доробок фінський Король покращив у півфінальному матчі-відповіді із сенсаційним Панатінаїкосом. У рідних стінах Літманен не забив, а господарі несподівано програли 0:1. Вже на 4-й хвилині грецької зустрічі Літманен відкрив рахунок і дозволив Аяксу частково видихнути – рахунок за сумою двох матчів рівний.

Він зберігався до 77-ї хвилини, поки маестро штрафного майданчика не отримав занадто багато простору і оформив дубль. Через кілька хвилин Нордін Вотер встановив остаточний рахунок 3:0. Амстердам у фіналі!

Вирішальна зустріч з Ювентусом виявилася особливо драматичною. У першому таймі на гол Фабріціо Раванеллі нідерландці відповіли влучним ударом Літманена – є дев'ятий гол і новий рекорд результативності за сезон (його буде побито через два роки Алессандро Дель П'єро).

Розв'язка римського фіналу відбулася у серії пенальті. Літманен свій удар реалізував, та його Аякс програв і не зумів захистити звання найсильнішої команди континенту.

У нас не було кількох штатних пенальтистів. Взагалі ледве набралося достатньо виконавців на цю серію 11-метрових. Бити з "позначки" – теж треба вміти. Гравці Ювентуса у цьому плані зберігали показову холоднокровність, – пояснював потім Літманен.

Ярі Літманен та Жерар Ульє / фото Ліверпуль

Через три роки Літті возз'єднається з ван Галом у Барселоні, проте не стане там своїм. Наступна статусна команда Ярі також виявиться зовсім "не його" – період в Ліверпулі виявиться продовженням невдалих виступів у Каталонії на фоні постійних травм. Літманен неодноразово змінюватиме команди, багато подорожуватиме (Німеччина, Швеція, Англія) і гратиме до 40 років. Проте більше ніде не почуватиметься так комфортно і затишно, як в Амстердамі.