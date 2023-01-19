Головний тренер "чорно-синіх" Скотт Паркер розсипався у компліментах Роману Яремчука за гру проти Андерлехта (1:1), де українець змарнував декілька хороших моментів.

"Мені дуже сподобався виступ Романа. Був радий за нього, але, можливо, він оцінює свої матчі на основі голів.

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Це єдине, чого не вистачало проти Андерлехта, тому що його загальна гра була прийнятною. Чи зіграє Яремчук проти Сент-Трюйдена? Вирішимо згодом", – цитує Паркера Sporza.

Нагадаємо, виїзний поєдинок 21-го туру Ліги Жупіле проти "канарок" Брюгге проведе вже сьогодні, 19 січня. Початок зустрічі о 21:45.

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