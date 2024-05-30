Брюгге не розраховує на 28-річного нападника збірної України, стверджує Voetbal Nieuw.

Яремчук на прощання отримав жорсткий вирок від іспанців – фанати і преса більше не хочуть трансферів рівня українця

Влітку 2022-го бельгійський гранд заплатив Бенфіці за Яремчука 17 млн євро, що досі є рекордним придбанням в історії клубу. Втім, перший сезон форварда вийшов невдалим, а на другий його віддали у оренду Валенсії. Роману не вдалося переконати "кажанів" у необхідності викупу.

Яремчук перебуває у списку гравців, яких Брюгге хоче якомога швидше здихатися. Чемпіони Бельгії вже ведуть переговори з Трабзонспором. Наразі невідомо – йдеться про нову оренду чи повноцінний продаж українця, якого Transfermarkt оцінює всього у 4 млн євро.

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