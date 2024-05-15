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Яремчук жахливим промахом втратив шанс Валенсії на єврокубки, Атлетіко вирвав перемогу у Сельти і наблизився до Барси

Валенсія не може задовольнити апетити бельгійців і повністю покрити зарплату Яремчука (2 млн євро на рік). Додатковим фактором проти 28-річного форварда стало Євро-2024. Роман явно має поїхати на турнір у складі збірної України, натомість Рубен Бараха хоче якомога швидше почати будувати Валенсію на наступну кампанію.

"Кажани" вже обрали гравця на місце Яремчука. Це вихованець клубу Рафа Мір, який три місяці не потрапляє навіть до заявки Севільї. Валенсія понад рік полює на переможця ЛЄ, але в останній момент трансфер постійно зривався. Цього літа левантійці планують діяти максимально рішуче і таки привезти Міра до початку передсезонної підготовки.

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