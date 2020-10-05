Схоже, потенційний відхід Романа Яремчука з Гента може мати сценарій історії Мессі та Барселони.

Після свого дублю у ворота Берсхота Роман Яремчук знову заявив про бажання покинути Гент, керівництво клубу викликало українця "на килим", повідомляє hln.be.

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Боси бельгійського клубу відповіли Роману категоричною відмовою. Нагадаємо, чинний контракт нападника з Гентом розрахований до 2023 року.

Яремчук проведе найближчий тиждень у таборі збірної України, після чого повернеться у бельгіський клуб.

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