"Яремчук зробив те, чого ми хотіли. Він доклав величезних зусиль. Роман відіграв на максимум, він пресингував, коли треба було, а потім намагався триматися вертикально.

Яремчук не планує повертатися в Брюгге – бельгійці визначилися з долею українця

Заміна? Ми не хотіли ризикувати його травмою. Заміна була лише через обережність", – цитує наставника "кажанів" AS.

Роман Яремчук зіграв 61 хвилину в матчі проти Барселони. На початку першого тайму він мав чудову нагоду відзначитися, але голкіпер каталонців став на заваді. У підсумку зустріч Валенсії та Барселони закінчилася з рахунком 1:1.

Валенсія втримала сенсаційну нічию з Барселоною – Яремчук зіграв 61 хвилину, ставши найгострішим у атаці "кажанів"