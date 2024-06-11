У товариському матчі України проти Молдови Роман Яремчук забив 15-й гол за збірну, зрівнявшись за цим показником із легендарним Сергієм Ребровим, повідомляє Артур Валерко.

Лунін назвав гравця з найсильнішим ударом у збірній України

У додаток до цього, Яремчук випередив Олега Гусєва, який забив 13 голів за збірну, та наблизився до показника Євгена Коноплянки, у якого в активі 21 забитий м'яч за збірну України.

За цим показником Роман посідає 4-5 місце серед найкращих бомбардирів у всій історії збірної України.

Україна розгромила Молдову в останньому спарингу перед Євро-2024, але втратила Миколенка