Яремчук зрівнявся з Ребровим за кількістю голів у збірній України
11 червня 22:48 - Читать на русском
Форвард збірної України Роман Яремчук наздогнав свого тренера Сергія Реброва.
Віктор Циганков 43’
Артем Довбик 49’
Георгій Судаков 54’
43’ Віктор Циганков
49’ Артем Довбик
54’ Георгій Судаков
У товариському матчі України проти Молдови Роман Яремчук забив 15-й гол за збірну, зрівнявшись за цим показником із легендарним Сергієм Ребровим, повідомляє Артур Валерко.
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У додаток до цього, Яремчук випередив Олега Гусєва, який забив 13 голів за збірну, та наблизився до показника Євгена Коноплянки, у якого в активі 21 забитий м'яч за збірну України.
За цим показником Роман посідає 4-5 місце серед найкращих бомбардирів у всій історії збірної України.
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