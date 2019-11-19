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Яремчук знову став трансферною ціллю Галатасарая

12:49 231 Читать на русском
Яремчук знову став трансферною ціллю Галатасарая
Роман Яремчук / Getty images

Нападник Гента та збірної України Роман Яремчук користується попитом у турецьких клубів.

Наставник Галатасарая Фатіх Терима хоче бачити у складі своєї команди Романа Яремчука. Скаути турецького клубу були присутні на матчі Сербія – Україна, повідомляє fotomac.com.

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Зараз у турецької команди проблеми з форвардами через травми Радамеля Фалькао і Флоріна Андоне. Тому Терім повернувся до варіанту підписання 23-річного українця, яким Галатасарай цікавився минулого літа.

Додамо, що саме Яремчук став найкращим бомбардиром збірної України у кваліфікації до Євро-2020. У його активі 4 голи в 7 матчах. Форвард двічі забивав збірній Сербії (і в домашньому, і в гостьовому матчі) та по голу Люксембургу і Португалії.

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Окрім того, в поточному сезоні Роман уже зіграв 21 матч за бельгійський Гент у всіх турнірах, в яких забив 14 м'ячів та став автором чотирьох результативних передач.

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Теги
Фатіх Терім Фатіх Терім Українці за кордоном Галатасарай Галатасарай Гент Гент Туреччина Трансфери Роман Яремчук Роман Яремчук
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