Яремчук зможе допомогти збірній України у матчі з Литвою

Форвард Гента та збірної України Роман Яремчук відновився від травми.

Яремчук зможе взяти участь у матчі кваліфікації Євро-2020 проти Литви, повідомив ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик в ефірі Циганик Live.

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23-річний нападник прибув у розташування національної команди з ушкодженням, яке не дозволило йому зіграти в останніх поєдинках за Гент. Циганик переконаний, що з Романом вже все в порядку і очікує побачити його у стартовому складі.

Нагадаємо, збірна України 7 вересня у Вільнюсі проведе матч відбору до Євро-2020 проти команди Литви, а через 3 дні зіграє товариський матч проти Нігерії. Ця зустріч відбудеться у Дніпрі.

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