toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЗБІРНА УКРАЇНИ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Яремчук зможе допомогти збірній України у матчі з Литвою

4 вересня 23:50 142 Читать на русском
Яремчук зможе допомогти збірній України у матчі з Литвою
Ігор Циганик та Роман Яремчук / Фото з соцмереж

Форвард Гента та збірної України Роман Яремчук відновився від травми.

 

Яремчук зможе взяти участь у матчі кваліфікації Євро-2020 проти Литви, повідомив ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик в ефірі Циганик Live.

Шевченко на прес-конференції оцінив готовність гравців збірної України

23-річний нападник прибув у розташування національної команди з ушкодженням, яке не дозволило йому зіграти в останніх поєдинках за Гент. Циганик переконаний, що з Романом вже все в порядку і очікує побачити його у стартовому складі.

Нагадаємо, збірна України 7 вересня у Вільнюсі проведе матч відбору до Євро-2020 проти команди Литви, а через 3 дні зіграє товариський матч проти Нігерії. Ця зустріч відбудеться у Дніпрі.

Україна готується до Литви: Коноплянка без кондицій, Ярмоленко бере приклад з Роналду, Швед перевіряє нового воротаря

blog_ava
"Якби знав, що не зіграю в Лізі чемпіонів – покинув би Ювентус", – Джан розгніваний своєю відсутністю у заявці
4 вересня
4406
Теги
Литва - Україна Україна Україна Євро-2020 Ігор Циганик Збірна України Роман Яремчук Роман Яремчук
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • УПЛ визначила найкращого гравця та тренера серпня
    Україна — 4 вер637 УПЛ визначила найкращого гравця та тренера серпня
18
год
:
25
хв
Вірменія
19:00
Італія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук