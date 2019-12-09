Яремчук зізнався, що означає його незвичний стиль святкування голів

Нападник Гента і збірної України Роман Яремчук закликає не робити висновків щодо свого прогресу посеред сезону.

"Загалом про стабільність можна говорити тільки в кінці сезону, коли буде повна картина. А говорити зараз, типу "я стабільно забиваю, все чудово" – не хочу.

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У футболі інколи може наступити складний період, і треба бути готовим вийти з нього. А для того, щоб уникнути таких періодів, треба максимально правильно ставитися і підходити до футболу і своєї роботи.

Святкування голів? Моя дружина дивиться футбол здебільшого в окулярах, тому після своїх голів таким чином передаю їй "привіт". Бінокль або окуляри – тут вже не так важливо, хто знає цю тему, відразу розуміє, що я маю на увазі таким святкуванням", – сказав Яремчук в інтерв'ю для Obozrevatel.

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Додамо, що в нинішньому сезоні Яремчук зіграв за Гент 26 матчів у всіх турнірах, в яких забив 17 голів та став автором чотирьох результативних передач.