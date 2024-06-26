"Проти словаків був гол нападника. Так, важкий, але хороші нападники на хорошому рівні такі голи забивають. Якщо представляєш країну на такому рівні, то повинен забивати такі м’ячі. Добре, що все так склалося, гарно прийняв і забив.

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Бельгія – топзбірна. Лукаку, Де Брюйне, Доку – футболісти топрівня. Ми повинні зробити щось неймовірне, щоб взяти очки проти такої команди. Я сподіваюся, що це буде день не Бельгії, а України. Дуже високий рівень суперника, буде складний матч.

Бельгійський тренер підкований тактично, але зараз у них не найкращий час. Наскільки мені відомо, у них зараз є певна критика щодо національної збірної. Тож вони гратимуть проти нас із подвійним бажанням. Цей тиск може їх підштовхнути до агресивнішого футболу, більш відкритого. Подивимося, як складеться матч, і вже потім будемо аналізувати", – цитує Яремчука прес-служба УАФ.

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