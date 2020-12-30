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Яремчук зізнався, чи погодився б на перехід у Зеніт із зарплатнею 5 млн євро на рік

08:00 1630 Читать на русском
Яремчук зізнався, чи погодився б на перехід у Зеніт із зарплатнею 5 млн євро на рік
Роман Яремчук / Фото сайту УАФ

Нападник Гента та збірної України Роман Яремчук розповів про пріоритетність грошей у своєму виборі клубу для продовження кар'єри.

"Буде нечесно, якщо скажу, що гроші не мають значення. Ми, футболісти, граємо, в першу чергу, через любов до футболу, а по-друге – треба ж годувати свою сім'ю. Звичайно, хочеться заробляти якомога більше, це не секрет для всіх футболістів і людей.

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Я обрав Бельгію, це не той чемпіонат, де ти можеш заробити великі гроші. Але це – правильний крок для того, щоб в майбутньому можна було заробляти більше. Думаю, для мене на першому місці футбол, а потім гроші.

Що зробив би, якби умовний Зеніт запропонував 5 млн євро на рік? Ні. Класне питання, але в сьогоднішній ситуації я б не поїхав, гадаю, 100 відсотків. Мені вистачає на життя. Є все, що потрібно", – підкреслив Яремчук в інтерв'ю Вацко Live.

Нагадаємо, в жовтні нападник збірної України підписав з Гентом нову угоду терміном на чотири роки.

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Теги
Українці за кордоном Роман Яремчук Роман Яремчук Гент Гент Бельгія Зеніт Зеніт
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