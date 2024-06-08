– Наскільки важко думати про футбол, коли твою Батьківщину атакують?

– Спочатку це був справжній шок. Є гравці, які навіть втратили членів сім’ї через війну. Це також вплинуло на мою продуктивність. Я грав за Бенфіку, коли почалася війна. Я тоді сильно схуд, бо я просто не міг більше спати. Я цілодобово розмовляв по телефону, дивився на рух військ, куди б’ють ракети, хотів знати, де моя родина. Я хотів знати, де вони живуть, як справи в моєму будинку у Києві. Це було схоже на голлівудський фільм.

"Ми не можемо здатися": Зінченко заявив про готовність піти на фронт, але не звинувачує колишніх російських друзів

– А в останні роки?

– Десь навчаєшся це приймати. Життя продовжується. Сьогодні я можу залишити це позаду на полі, хоча, звичайно, досі стежу за новинами. Кожен день.

Моя родина досі живе у Львові. Там теж "гаряче", але безпечніше, ніж у Києві, Харкові чи Одесі. І вони не хочуть їхати. Вони залишаються там, де стоїть їхня колиска, їхній дім.

– Я чув, що ви нещодавно продали на аукціоні футболку.

– Це стало найнормальнішою річчю у світі. Кожного матчу є солдати, які просять, і ми даруємо їм футболки. Так само, як я відправляв вантажівки з харчами та медикаментами на початку війни.

– Ви б взяли до рук зброю?

– Легко таке говорити, але я не хочу бути популістом. Я не знаю того, що станеться. Ніхто не знає. Минуло майже три роки, як я був в Україні. Раніше я міг сісти на літак у вихідний день. Тепер це надто складно. Треба летіти до Польщі, сідати на автобус, – пояснив Яремчук в інтерв'ю Het Nieuwsblad.

"Якщо я не вб'ю росіянина, він це зробить зі мною": життя без сну, 30-річні котики на дивані – футболіст на передовій