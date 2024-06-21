– Стефане Михайловичу, вітаю з перемогою! Насолоду від гри отримали?

– Спати буду спокійно. Зі Словаччиною була зовсім інша гра. На відміну від стартового матчу з Румунією, де не вистачало концентрації в певних моментах. Грали більш уважно, більш мобільно. Не зовсім друга команда була на полі, але якісно вища. Інший футбол, самовіддача була іншою, дотримувалися дисципліни. Емоції, зарядженість били через край. Тактично грамотно зіграли. Завдяки цьому вдалося переламати хід зустрічі. Гра не ідеальна, але б я назвав її хорошою.

Словаччина – Україна – 1:2 – відео голів та огляд матчу

– Початок матчу був за словаками, хоча їм уперед, враховуючи перемогу над Бельгією, особливо й не треба було грати. З чим, на ваш погляд, це пов’язано?

– На футболістів тиснули негативний рахунок гри з Румунією і відповідальність за результат матчу зі Словаччиною. Ці чинники взаємопов’язані. Поразка дала невпевненість у діях, а необхідність перемоги заважала діяти розкуто. Психологічний тиск вилився на початку матчу в певний сумбур на полі. Як наслідок, суперник створив кілька небезпечних моментів і зумів забити м’яч. Добре, що в цій ситуації дуже впевнено грав Анатолій Трубін. Кілька його вдалих дій у воротах повернули впевненість усій команді. Хлопці взяли себе в руки, не панікували і методично гнули свою лінію. У першому таймі потрібної гостроти біля воріт збірної Словаччини ще не було, а після перерви взяли гру в свої руки.

– Все одно хвилювання за результат не давало спокою до фінального свистка.

– А як ви хотіли? Треба було втримати переможний рахунок. Відзначу проведені Сергієм Ребровим заміни. Яремчук – нападник дещо іншого характеру, ніж Довбик. Він уміє створювати для себе простір в атаці. Зокрема це й мало вирішальне значення в грі.

– Роман реалізував момент, або, як кажуть, виконав ідеально.

– Гадаю, він сам міг не очікувати, що так вийде. На "виделку" прийняв м’яч і не бив, як більшість форвардів, а зіграв у стилі Мессі – вишукано, м’якенько. Комбінація взагалі показова – гол у три дотики. Ідеальна передача від Шапаренка і Яремчуку на все про все знадобилася одна секунда.

– У моменті з першим голом, коли Мудрик віддав на Довбика і той трохи загальмував, здавалося, що атака захлинеться.

– Ні. Наші хлопці ж не пішли зі штрафного майданчика, а зачекали підкріплення. Коли Довбик почав розгортати атаку, виринув на фланзі Зінченко. Він все-таки не захисник, а гравець середньої ланки. Коли ж партнери розбіглися по всьому штрафному, то завдяки великій кількості гравців в атаці вільним виявився Шапаренко. Удар він виконав також бездоганно.

– Кого ви б відзначили?

– Команда вся старалася. Хтось більше в обороні відпрацьовував, стрибав у підкати, отримував по голові, хтось був кращим в інших аспектах. Як кажуть, хто чим багатий, той тим і ділився.

Будемо боротися далі. З Бельгією також можна грати. Неважливо, з якого місця, але головне заскочити в плей-офф. Команда вже відчула в собі силу. Вболівальники знову будуть ставитися до збірної, як вона на це заслуговує. І в наших бійців на передовій психологічний тиск зменшиться й настрій підніметься.

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