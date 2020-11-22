Форвард Гента та збірної України Роман Яремчук став черговою жертвою коронавірусу.

Нападник через хворобу не зможе зіграти з одним із лідерів бельгійської першості – Шарлеруа, повідомляє Nieuwsblad.

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Зазначається, що коронавірус був виявлений у Яремчука після повернення із розташування збірної України. Окрім Романа, ще двоє українців із чемпіонату Бельгії захворіли на COVID-19 – Едуард Соболь та Євген Макаренко.

Таким чином, Гент фактично не має варіантів у атаці – окрім Кляйндінста, ніхто з нападників не готовий до сьогоднішньої зустрічі із Шарлеруа, яка відбудеться сьогодні, 22 листопада, о 19:15.

До слова, Яремчук провів 15 матчів у складі Гента, відзначившись 8 голами та 3 асистами.

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